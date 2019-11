© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' il momento del Cagliari, terzo in classifica a sorpresa. L'ottimo mercato estivo autorizzava a pensare ad una squadra capace di buone performances ma magari non di portarsi così in alto. La squadra di Maran peraltro esprime un ottimo calcio. "Direi che adesso è il migliore del nostro campionato. Superiore anche alla Juve che comunque riesce poi a piazzare i colpi dei suoi campioni", dice a TMW Renzo Ulivieri presidente dell'Assoallenatori e che in carriera ha guidato anche i sardi. "Quella di Maran è una squadra bella da vedere".

A proposito del tecnico rossoblù, che cosa ha portato a suo parere?

"La campagna acquisti è stata molto buona e comunque Maran da anni fa giocare bene le sue squadre. Il lavoro del tecnico è stato quello di assemblare e proporre gioco offensivo. Non solo ripartenze ma gioco manovrato. Al Cagliari sanno manovrare bene anche a ridosso dell'area".

Il centrocampo è il punto di forza...

"Il ritorno di Nainggolan è stato tanta roba. Si è messo a disposizione, ha scelto una città di tranquillità e non ha sbagliato"

Il Cagliari può essere l'Atalanta dell'anno scorso?

"Può esserlo anche se l'Atalanta continuerà ad essere l'Atalanta".

Pensare alla Champions per il Cagliari può essere eccessivo?

"Credo che punteranno alle coppe. C'è la struttura per darci un'occhiata..."