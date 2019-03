© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scuola Roma, il difensore centrale classe '98 Riccardo Marchizza di proprietà del Sassuolo è attualmente in prestito al Crotone dove ha giocato con continuità prima di un paio di infortunio che l'hanno costretto allo stop. "E' giovane, ma si tratta di un calciatore già formato, che ha alle spalle già diversi campionati. Qui da noi stava giocando titolare, peccato per gli infortuni ma ora sta rientrando e ci darà una grossa mano per il finale di stagione", ha detto ai nostri microfoni il ds Giuseppe Ursino.

Quali sono le sue qualità principali?

"E' un difensore centrale mancino molto bravo nell'impostazione. Per me è un calciatore perfetto nella difesa a tre, in particolar modo lo vedrei benissimo con un allenatore come Gasperini. Ha il lancio lungo e i cambi di gioco".

In cosa deve migliorare?

"Può lavorare sulla velocità, è un aspetto su cui può crescere. Ma ripeto che, secondo me, è già su livelli molto buoni".