ESCLUSIVA TMW - Valcareggi: "Juve treno che non fermi. Gasp? 3-0 va gestito"

© foto di Federico De Luca

Furio Valcareggi ha parlato delle big dopo questo turno di campionato: "Al di là delle polemiche - dice a TMW - la Juve imbattibile, è un treno che non fermi. Ha giocatori fuori dalla norma, Pjanic è favoloso, Higuain è il partner ideale di CR7 che è cinque metri sopra a tutti. Bonucci è il centrocampista aggiunto, Cuadrado è in un momento eccezionale, Buffon entra ed è decisivo. Il Napoli comunque lo vedo bene, l'Inter meglio, è più tosta e concreta. Il mio podio è Juve, Inter e Napoli. Gasperini e il suo sfogo? E' abituato a far polemiche, non capisco perchè. Ha una bella squadra, il risultato non lo sa gestire, è dura esser rimontati dopo il 3-0. I rigori c'erano, Rocchi ha visto bene, c'è il contatto. Gasperini si preoccupi di mantenere la supremazia che ti sei creata. Il 3-0 va mantenuto. E' un bravo allenatore ma su un 3-0 a favore non esiste farsi rimontare per una squadra che ha ambizioni".

