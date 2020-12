esclusiva Verza: "Rossi simbolo dell'Italia. Il suo sorriso era confortante per tutti"

"Ci ha colpiti tremendamente la notizia della sua morte". Vinicio Verza è stato grande amico e compagno storico di Paolo Rossi. Dal settore giovanile della Juve in avanti hanno quasi sempre giocato insieme nelle stesse squadre. "Sapevo che stava male - racconta a TMW - ma era trapelato poco e nessuno pensava che la situazione degenerasse così. Paolo è stato descritto da tutti ma io voglio ricordare la sua gentilezza, era un ragazzo col sorriso e sempre disponibile, ti dava sempre una pacca sulla spalla, confortante con tutti. Ho vissuto con lui fin da ragazzino, siamo cresciuti insieme nel settore giovanile e poi dopo nel Vicenza. Abbiamo abitato insieme nello stesso appartamento; il calciatore lo conosciamo tutti, la sua carriera è stata caratterizzata da fortuna e sfortuna: nel periodo più duro ha trovato persone che hanno creduto in lui e sono state ripagate, la sfortuna invece è legata ai tre menischi lo hanno costretto a chiudere la carriera presto. E' stato un simbolo dell'Italia, perdiamo una persona straordinaria mai sopra le righe, mai polemica. Lo ricordo così, pacato e gentile"

Gli episodi particolari che le vengono in mente?

"E' stata una vita costellata di episodi, andavamo a mangiare a Vicenza al Pozzo, ristorante dove pagavamo tremila lire a pasto. E' stato un cammino sempre positivo con lui, mi viene in mente anche la nazionale militare, tante cose in tanti anni. E' stato un percorso di vita, lo conosco dal '72, tutto quel che è stato fatto con lui è stato positivo, non l'ho mai visto arrabbiato o col muso"