ESCLUSIVA TMW - Villa: "Bologna, mi aspettavo più rabbia. Ibra, peccato"

Il Bologna riflette sulla sconfitta di ieri sera e in chiave mercato fa i conti con il no di Ibrahimovic, come raccontato oggi da Walter Sabatini. Lo svedese negli ultimissimi giorni in effetti aveva mandato messaggi che facevano capire che i rossoblù non fossero in cima alle sue priorità e il dirigente degli emiliani oggi ha fatto chiarezza. "Mi dispiace - racconta a TMW il Mitico Villa - perché avrebbe dato lustro alla città e serviva alla squadra, avrebbe portato interesse e anche esperienza. Pazienza".

Sempre Sabatini ha detto che Tomiyasu è da Manchester United...

"E' un buon giocatore ma deve crescere ancora. Per arrivare a quei livelli è necessario migliorare. E' giovane e al Bologna ha alternato buone gare ad altre meno positive".

La partita di ieri persa col Milan come la giudica?

"Dopo il 4-0 subìto contro l'Udinese mi aspettavo più grinta ed aggressività. Sono rimasto deluso soprattutto sotto l'aspetto della rabbia".

Tornando al mercato che cosa è lecito attendersi?

"Tutti parlano di una punta ma se guardiamo ai gol incassati il Bologna ne ha presi tanti (26). E allora se possibile farei un sacrificio andando a prendere un difensore importante da poter utilizzare anche l'anno prossimo".