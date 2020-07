ESCLUSIVA TMW - Vitale: "Messi-Inter da non escludere. Dea, Sartori è un grande"

esclusiva Vitale: "Messi-Inter da non escludere. Dea, Sartori è un grande"

Pino Vitale, ex ds dell'Empoli, ha parlato a TMW di Inter e Atalanta ora a caccia del secondo posto, ma si è soffermato anche sul mercato: "La squadra di Gasp ha tutto da guadagnare dallo scontro con l'Inter. La formazione di Conte deve continuare a migliorare e quindi arrivare seconda sarebbe per lei importante. L'Atalanta è cresciuta grazie a Gasp ma soprattutto grazie alla società, con un grande ds come Sartori che sa scegliere i giocatori. E' uno dei migliori. In CL può anche vincere, non mi meraviglierei".

Messi-Inter la vede possibile?

"Può esser fatto un accordo commerciale come quello della Juve con Ronaldo che con questa intesa è cresciuta tanto".

Come ha visto invece il Napoli?

"Complimenti a Gattuso che è arrivato in un momento difficile in cui si era rotto il giocattolo, ha vinto la Coppa Italia e ha rivitalizzato la squadra che pareva morta. Ora se la può giocare col Barcellona".

