ESCLUSIVA TMW - Wilson: "Infortuni Lazio? Casuali. Col Genoa ok un pari"

© foto di Federico Gaetano

Sconfitta ieri contro il Siviglia e ora alle prese con una pesante serie di infortuni. La Lazio ieri ha visto fermarsi tre giocatori, oltre a quelli già indisponibili. Parolo, Bastos e Luis Alberto. Tanti guai fisici che rischiano di condizionare la squadra di Inzaghi. "Sono comunque infortuni casuali, è assolutamente improbabile che in una gara ci siano tre infortuni. In questo frangente credo che il motivo sia davvero il caso, non è da legarsi ad una preparazione inadeguata", dice a Tuttomercatowweb.com Pino Wilson, bandiera biancoceleste.

La sconfitta col Siviglia invece come la giudica?

"Gli spagnoli sono più forti. Si sono dimostrati una squadra che pur avendo varie defezioni come la Lazio, sa giocare in Europa, è abituata a questa competizione e non a caso l'ha già vinta spesso".

Vista questa situazione per la Lazio rischia di essere molto pericolosa la partita con il Genoa?

"Pericolosa se si affronta senza concentrazione. Anche se rimaneggiati, occorre far risultato e andrebbe bene anche un pareggio. In queste condizioni un punto non si butta certo via".

Al mercato di gennaio a suo parere è stato fatto davvero il massimo?

"Col senno di poi non si è mai fatto il massimo. E' stato preso Romulo come alternativa a Marusic ed è un giocatore valido. E' ovvio che se uno vede gli infortuni di adesso allora pensa che si poteva far di più al mercato. Ma lo si dice col senno di poi e a proposito di infortuni dovuti, ripeto, alla casualità".