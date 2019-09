© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo 20 anni, 718 partite, 359 gol, 13 differenti club e diversi trofei, Samuel Eto'o dice addio al calcio. Nella tarda serata di ieri l'ex stella dell'Inter ha confirmato tramite i social network di voler appendere gli scarpini al chiodo dopo aver salutato il Qatar SC, la sua ultima squadra. "Fine. Comincia una nuova sfida. Grazie a tutti, grande amore", il messaggio postato su Instagram per comunicare in via ufficiale la sua decisione.

Che carriera - Per qualcuno è l'idolo del Triplete, per altri è il miglior africano di sempre (nel continente s'è tanto discusso del suo valore paragonato a quello di Weah), per altri ancora uno dei migliori calciatori della storia. Il camerunense, che in Italia ha vestito anche la maglia della Sampdoria, dice basta a 38 anni, di cui 20 passati sui campi di calcio a dispensar gol e magie.