© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le 16 squadre che si contendono gli ultimi 4 posti per Euro 2020. Sono state ripescate le squadre col piazzamento migliore di ogni Lega di UEFA Nations League. Nel caso della Lega A si poteva pescare solamente l'Islanda, poiché le restanti squadre hanno ottenuto il pass attraverso le qualificazioni. Pertanto a integrare il lotto delle partecipanti ai playoff saranno state ripescate ulteriori squadre dalle leghe inferiori. Lo stesso dicasi per la Lega C dove è da ripescare una squadra. Per conoscere il collocamento delle quattro squadre che andranno a integrare le due leghe bisognerà aspettare il sorteggio del 22 novembre. Le 4 squadre da collocare sono Bulgaria, Israele, Ungheria e Romania. Si gioca a gare secche: semifinali il 26 marzo, finale il 31 marzo.

Queste le squadre già certe della collocazione:

LEGA A

Islanda

LEGA B

Bosnia Erzegovina

Slovacchia

Irlanda

Irlanda del Nord

LEGA C

Scozia

Norvegia

Serbia

LEGA D

Georgia

Macedonia del Nord

Kosovo

Bielorussia