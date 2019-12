Euro 2020, da Baku a Bilbao passando per Roma. Le 12 città ospitanti

Euro 2020 coinciderà con il 60° anniversario dalla nascita del torneo. E anche per questo motivo, la UEFA ha deciso di studiare la formula itinerante con le partite che si giocheranno addirittura in 12 diverse città europee. Due i punti fermi: la gara inaugurale si giocherà all'Olimpico di Roma, mentre semifinali e finali avranno come palcoscenico Wembley a Londra. L'impianto britannico sarà così l'unico ad ospitare in totale 7 partite, mentre le altre 11 città saranno sede di 4 partite nell'arco del torneo. Le 12 città sono state accoppiate in modo da essere equamente divise nei 6 gironi:

GRUPPO A: Roma e Baku

GRUPPO B: San Pietroburgo e Copenaghen

GRUPPO C: Amsterdam e Bucarest

GRUPPO D: Londra e Glasgow

GRUPPO E: Bilbao e Dublino

GRUPPO F: Monaco e Budapest

Di seguito il dettaglio delle varie città ospitanti e dei relativi impianti:

- Baku, Azerbaijan: Stadio Olimpico (68.700 posti), 3 gare del girone e un quarto di finale

- Copenaghen, Danimarca: Stadio Parken (38.065 posti), 3 gare del girone e un ottavo di finale

- Monaco di Baviera, Germania: Allianz Arena (75.000 posti), 3 gare del girone e un quarto di finale

- Londra, Inghilterra: Wembley Stadium (90.000 posti), 3 gare del girone, un ottavo di finale, due semifinali e la finale

- Dublino, Irlanda: Dublin Arena (51.700 posti), 3 gare del girone e un ottavo di finale

- Roma, Italia: Stadio Olimpico (72.698 posti), 3 gare del girone e un quarto di finale

- Amsterdam, Paesi Bassi: Johan Cruyff Arena (54.990 posti), 3 gare del girone e un ottavo di finale

- Bucarest, Romania: Arena Nationala (55.600 posti), 3 gare del girone e un ottavo di finale

- San Pietroburgo, Russia: Stadio San Pietroburgo (68.134 posti), 3 gare del girone e un quarto di finale

- Glasgow, Scozia: Hampden Park (52.063 posti), 3 gare del girone e un ottavo di finale

- Bilbao, Spagna: San Mames (53.332 posti), 3 gare del girone e un ottavo di finale

- Budapest, Ungheria: Puskas Arena (67.889 posti), 3 gare del girone e un ottavo di finale