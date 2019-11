Euro 2020, ecco i gironi. Urna benevola per l'Italia. Gruppo F da incubo

Ecco tutti gli abbinamenti dell'urna di Bucarest, con sei Gruppi di Euro 2020:

Gruppo A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Gruppo B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Gruppo C: Olanda, Ucraina, Austria, Vincitrice Play-Off D (Georgia/Bielorussia/Macedonia/Kosovo)

Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Vincitrice Play-Off C (Scozia, Israele, Norvegia, Serbia), Repubblica Ceca

Gruppo E: Spagna, Svezia, Polonia, Vincitrice Play-Off B (Bosnia, Irlanda del Nord, Irlanda, Slovacchia)

Gruppo F: Vincitrice Play-Off A (Islanda, Romania, Bulgaria, Ungheria), Portogallo, Francia, Germania

