Euro 2020, gir.G: Polonia senza troppi problemi. Merito di Piatek e Lewa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima Piatek, poi Lewandowski. La Polonia è in vetta al girone G grazie ai due bomber, con l'Israele che esce imbattuta dalla prima tornata di gare così come la Macedonia. All'Austria, invece, non basta l'ex interista Arnautovic per portare punti a casa.

IL CALENDARIO

21 marzo 2019

Austria-Polonia 0-1 - 69' Piatek

Macedonia-Lettonia 3-1 - 11' Alioski (M), 29' Elmas (M), 87' aut. Velkovski (L), 93' Elmas (M)

Israele-Slovenia 1-1 - 48' Sporar (S), 55' Zahavi (I)

24 marzo 2019

Israele-Austria 4-2 - 8' Arnautovic (A), 34', 45' e 55' Zahavi (I), 66' Dabbur (I), 75' Arnautovic (A)

Polonia-Lettonia 2-0 - 75' Lewandowski, 84' Glik

Slovenia-Macedonia 1-1 - 34' Zajc (S), 47' Bardhi (M)

7 giugno 2019

Macedonia-Austria

Lettonia-Slovenia

Polonia-Israele

5 settembre 2019

Israele-Macedonia

6 settembre 2019

Austria-Lettonia

Slovenia-Polonia

9 settembre 2019

Lettonia-Macedonia

Polonia-Austria

Slovenia-Israele

10 ottobre 2019

Austria-Israele

Macedonia-Slovenia

Lettonia-Polonia

13 ottobre 2019

Polonia-Macedonia

Slovenia-Austria

15 ottobre 2019

Israele-Lettonia

16 novembre 2019

Slovenia-Lettonia

Austria-Macedonia

Israele-Polonia

19 novembre 2019

Macedonia-Israele

Lettonia-Austria

Polonia-Slovenia

CLASSIFICA DOPO DUE TURNI

Polonia 6

Israele 4

Macedonia 4

Slovenia 2

Austria 0

Lettonia 0