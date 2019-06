Euro U21, Spagna in finale: al Mapei non c'è gara, Francia travolta 4-1

© foto di www.imagephotoagency.it

La Spagna U21 stende la Francia: 4-1 a Reggio Emilia.

Bella e innamorata di sé stessa. Ma vincente: la Spagna Under 21 di De la Fuente passeggia sui pari età della Francia, dopo un avvio di gara complicato, e conquista la finale di Udine. Domenica alle 20.30 i giovani iberici affronteranno la Germania, nell’atto finale dell’Europeo di categoria, in Italia ma senza l’Italia. Al Mapei Stadium, è la Francia a passare subito in vantaggio su calcio di rigore. Poi però è solo Spagna: fraseggi fitti e continui, undici giocatori che sanno trattare la palla e avvolgono gli avversari in una morsa implacabile. All’intervallo, il risultato è già invertito: 2-1 per la Spagna, a segno Roca e Oyarzabal, anche lui su rigore. Nella ripresa, il colpo del KO è subito servito: al 47’ Olmo segna e la Spagna mette in chiaro che non c’è storia. Sono più forti, si sapeva, e lo ribadiscono con una prestazione sontuosa, arricchita dal poker finale di Mayoral, il centravanti che è mancato per un’ora senza che la sua assenza si sentisse, rimpiazzato dal falso nuove Oyarzabal. Dopo la sconfitta nella gara d’esordio contro gli azzurrini, la Spagna non ha più sbagliato un colpo. E dopo la prestazione di stasera, anche al cospetto della temibile Germania, è difficile non considerare le Furiette Rosse favorite per alzare il trofeo.

LA FRANCIA PARTE IN VANTAGGIO -

La differenza nel tasso tecnico delle due squadre era nota già prima del calcio d’inizio e sarà confermata nel corso della partita. A portarsi in vantaggio, però, è la Francia: sgroppata di Dagba a destra, palla per Reine-Adelaide che viene steso in area da Firpo, tanto devastante in fase offensiva quanto rivedibile in quella difensiva. Zero dubbi, è rigore e dal dischetto si presenta Mateta, che spiazza Sivera. Pochi minuti dopo, il centravanti del Mainz avrebbe l’occasione di raddoppiare, ma in questo caso è il portiere iberico a vincere il duello. I transalpini lo rimpiangeranno.

GIOCA LA SPAGNA, 2-1 ALL’INTERVALLO -

Incassato il gol, la selezione di De la Fuente prende palla e non la lascia più. Fitte trame di passaggi, a volte anche troppo fino a scadere nel confusionario. Però la Francia si affida ai lanci lunghi e la Spagna tocca vette del 70% di possesso palla. Trova il gol, soprattutto: dopo un paio di incursioni del buon Firpo, e un miracolo di Bernardoni, è Roca, centrocampista dell’Espanyol seguito dall’Inter ma vicino al Benfica, a siglare il pareggio. Da lì si fa tutto in discesa, e nel finale del primo tempo arriva anche il vantaggio spagnolo: fallo di Konaté, un elefante in un negozio di cristalli, su Oyarzabal. Abulico fin lì, il numero 11 non sbaglia dagli undici metri. È 2-1, di rigore ve ne sarebbe stato anche uno in precedenza per un mani clamoroso di Ballo-Touré non fischiato.

COLPO DA KO, ASSOLO SPAGNA -

Neanche il tempo di tornare in campo dagli spogliatoi, che la Francia trova il 3-1. Questa volta è Olmo a bucare Bernardoni, assistito da Fabian, al termine di un’azione da manuale del tiki taka. È la mazzata che chiude in via definitiva la partita, completando l’opera del gol iberico siglato a fine primo tempo: la Francia, mai davvero in gara, ne esce definitivamente. La Spagna, innamorata del pallone fino alla leziosità più assoluta, avrebbe anche l’occasione di calare il poker ma non se ne cura più di tanto.

MAYORAL CHIUDE I CONTI -

A Borja Mayoral bastano quattro minuti per mettere la sua firma sulla partita. Entra al 63’ per Oyarzabal, segna il 4-1 che sarà anche il risultato definitivo. Poi, poco o nulla: la Francia non ha i mezzi per rientrare in competizione, la Spagna non sembra interessata a strafare. Complice il caldo emiliano, e una bella parata di Bernardoni, finisce così, con la Spagna in finale e la pur promettente Francia (di alcuni giocatori sentiremo comunque parlare) a chiedersi cosa l’abbia travolta.

Il tabellino

SPAGNA-FRANCIA 4-1 (26’ Roca, 45’+4 Oyarzabal, 47’ Olmo, 63’ Mayoral; 15’ Mateta)

Ammoniti: 17’ Firpo, 28’ Fabian, 82’ Aguirregabiria, 90’ Nunez nella Spagna. 19’ Mateta, 81’ Thuram nella Francia

Spagna U21 (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Nunez, Firpo; Fabian (85’ Merino), Roca; Olmo, Ceballos (74’ Soler), Fornals; Oyarzabal (63’ Mayoral). Allenatore: Luis de la Fuente.

Francia U21 (4-3-3): Bernardoni; Dagba (23’ Amian), Konatè, Upamecano, Ballo-Tourè; Guendouzi, Tousart (58’ Dembelé), Aouar; Ikonè, Mateta (71’ Thuram), Reine-Adelaide. Allenatore: Sylvain Ripoll.