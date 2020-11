Euro Under-21, assegnati quindici posti su sedici: ecco tutte le nazionali qualificate

Un solo posto da assegnare per l'Europeo Under-21, che si terrà in Ungheria e Slovenia dal 24 al 31 marzo (fase a gironi) e dal 31 maggio al 6 giugno 2021 (Final Eight). Le squadre qualificate sono le seguenti: Ungheria, Slovenia, Italia, Francia, Svizzera, Inghilterra, Repubblica Ceca, Croazia, Russia, Spagna (campione in carica), Olanda, Portogallo, Danimarca, Romania e Germania. L'ultima partecipante sarà una tra Irlanda, Svezia, Islanda e Polonia, mentre il sorteggio di terrà il 10 dicembre a Nyon.