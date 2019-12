© foto di Bartoli Davide

L'Arsenal vince il girone rimontando negli ultimi 12 minuti lo Standard Liegi nello scontro diretto. I belgi per passare il turno avrebbero dovuto vincere con cinque reti di scarto. Secondo posto per l'Eintracht Francoforte, la cui sconfitta subita questa sera in casa è alla fine risultata indolore.

STANDARD LIEGI-ARSENAL 2-2 - 47' Bastien (S), 69' Amallah (S), 78' Lacazette (A), 81' Saka (A)

EINTRACHT-VITORIA GUIMARAES 2-3 - 8' Rochinha (V), 31' aut. Joao Miguel (E), 38' Kamada (E), 85' Ali Mohamed (V), 87' Edwards (V)

Classifica

ARSENAL 11

EINTRACHT FRANCOFORTE 9

STANDARD LIEGI 8

VITORIA GUIMARAES 5