Dopo l'esclusione da parte del TAS del Milan dalla prossima Europa League, è dunque ufficiale che sarà il Torino a prendere il posto dei granata. Il via alla stagione ufficiale della formazione di Walter Mazzarri già il 26 luglio. Il Toro, per questo, anticiperò il raduno ai primi giorni di luglio: il 25 luglio il via ai preliminari, per i granata una tra Debreceni e Kukesi. La Roma va così direttamente alla fase a gironi insieme alla Lazio.