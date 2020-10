Europa League, risultati e marcatori al 45': volano Leicester e Tottenham, segna l'ex Milan Bacca

Sono appena terminati i primi tempi delle dodici gare valide per la fase a gironi di Europa League iniziate alle ore 21. Questi tutti i risultati parziali e i marcatori, col Milan in vantaggio per 2-0 a Glasgow per quanto riguarda le italiane:

Braga-AEK 1-0 (44' Galeno)

Celtic-Milan 0-2 (14' Krunic, 42' Brahim Diaz)

Dinamo Zagabria-Feyenoord 0-0

Hoffenheim-Stella Rossa 0-0

Leicester-Zorya 2-0 (29' Maddison, 45' Barnes)

Slovan Liberec-Gent 1-0 (29' Yusuf)

Ludogorets-Royal Antwerp 0-0

Maccabi Tel Aviv-Qarabag 1-0 (10' Cohen)

Sparta Praga-Lille 0-1 (45' Yazici)

Tottenham-LASK 2-0 (18' Lucas Moura, 27' aut. Andrade)

Villarreal-Sivasspor 2-2 (13' Kubo, 20' Bacca, 33' Kayode, 43' Yatabare)

Wolfsberger-CSKA Mosca 1-1 (5' Gaich, 42' rig. Liendl)