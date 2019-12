Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna titolare Fazio a causa dell'infortunio di Smalling e farà coppia con Mancini. Torna dal 1' anche Florenzi, uomo più discusso della rosa viste le tante esclusioni, con a sinistra Spinazzola. Pellegrini resta fuori con Diawara al fianco di Veretout. In avanti Perotti va a sinistra, Under a destra e dietro all'unica punta Dzeko, torna a giocare in Europa League Mkhitaryan. Ecco di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra i giallorossi e il Wolfsberger, valida per l'ultimo turno del Gruppo J di Europa League:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Sprangler, Wernitznig; Liendl; Weissman, Niagbo