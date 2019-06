Europeo U21, il Belgio di Walem vive sui lampi di Schrijvers

Andiamo a conoscere le dodici squadre che si contenderanno il massimo titolo europeo giovanile dal 16 luglio, in Italia

Il Belgio Under 21 del selezionatore Johan Walem, ex calciatore professionista con un passato in Italia (ha indossato le maglie di Catania, Parma, Torino ed Udinese), ha ottenuto il pass per la fase finale dell'Europeo di categoria vincendo brillantemente il Gruppo 6 delle qualificazioni rimanendo imbattuto (8 vittorie e 2 pareggi).

I belgi, il cui massimo risultato nella manifestazione sono state le semifinali nel 2007, non si avvarranno del centrocampista, classe '97, Youri Tielemans del Leicester che, ormai da tempo, è un punto fermo della Nazionale maggiore mentre avranno a disposizione il centrocampista, classe '96, Stephane Omeonga dell'Hibernian, il cui cartellino è del Genoa.

IL CALENDARIO - Gli uomini di Walem, che disputeranno tutte e tre le gare della fase a gironi presso il MAPEI Stadium/Città del Tricolore di Reggio Emilia, sono stati sorteggiati nel raggruppamento A insieme ai pari categoria dell'Italia, della Polonia e della Spagna.

1ª Giornata (Domenica 16 Giugno 2019)

Ore 18:30 - Polonia U21 vs Belgio U21, MAPEI Stadium/Città del Tricolore di Reggio Emilia

2ª Giornata (Mercoledì 19 Giugno 2019)

Ore 18:30 - Spagna U21 vs Belgio U21, MAPEI Stadium/Città del Tricolore di Reggio Emilia

3ª Giornata (Sabato 22 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Belgio U21 vs Italia U21, MAPEI Stadium/Città del Tricolore di Reggio Emilia

I CONVOCATI - Il selezionatore Walem, che non può disporre dell'attaccante, classe '97, Landry Dimata dell'Anderlecht infortunato, ha diramato l'elenco dei 23 convocati del Belgio Under 21 per la fase finale dell'Europeo di categoria nella giornata di martedì 4 giugno.

Portieri: De Wolf (Lokeren), Jackers (Genk), Teunckens (Royal Anversa)

Difensori: Bornauw (Anderlecht), Bushiri (Eupen), Cobbaut (Anderlecht), Cools (Club Bruges), De Norre (Genk), Faes (Oostende), Saelemaekers (Anderlecht), Schryvers (Waasland-Beveren)

Centrocampisti: Bastien (Standard Liegi), De Sart (Sint-Truiden), Heynen (Genk), Mangala (Amburgo), Omeonga (Genoa), Verschaeren (Anderlecht), Wouters (Genk)

Attaccanti: Amuzu (Anderlecht), Leya Iseka (Tolosa), Lukebakio (Fortuna Dusseldorf), Mbenza (Huddersfield Town), Schrijvers (Club Bruges)

LE STELLE - Walem annovera in rosa ben quattro calciatori campioni di Belgio con la maglia del Genk (De Norre, Heynen, Jackers e Wouters) ma i talenti a cui si affida maggiormente sono il centrocampista, classe '96, Siebe Schrijvers del Club Bruges (38 presenze, 12 reti e 5 assist stagionali) e l'attaccante originario della Repubblica Democratica del Congo, classe '97, Dodi Lukebakio del Fortuna Dusseldorf (34 presenze, 14 reti e 5 assist stagionali).

Il Belgio, oltre ai precedentemente citati Lukebakio e Schrijvers, può fare affidamento sul centrocampista originario, classe '98, Orel Mangala dell'Amburgo (34 presenze, 1 rete e 5 assist stagionali) e sull'attaccante, classe '97, Aaron Leya Iseka del Tolosa (32 presenze e 6 reti stagionali), entrambi originari della Repubblica Democratica del Congo, così come su cinque calciatori convocati sotto età: quattro classe '99 (Amuzu, Bornauw, Bushiri e Saelemaekers) più il centrocampista, classe 2001, Yari Verschaeren dell'Anderlecht protagonista di 26 presenze, 2 reti e 4 assisti stagionali in Prima Squadra.

LE AMBIZIONI - I Diavoli Rossi, nonostante siano inseriti nell'ostico Gruppo A, hanno come obiettivo quello di provare a conquistare un posto per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Walem, che siede sulla panchina dell'Under 21 belga dall'agosto 2016, dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 con Jackers in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata da Cools, Faes, Bornauw e De Norre. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani composta da Heynen e Bastien, agiranno Lukebakio, Schrijvers e Mbenza, sempre da destra a sinistra. In attacco Leya Iseka come unico riferimento centrale.