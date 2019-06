Europeo U21, la Danimarca di Frederiksen punta sul talento di Skov

Andiamo a conoscere le dodici squadre che si contenderanno il massimo titolo europeo giovanile dal 16 luglio, in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Danimarca Under 21 del selezionatore Niels Frederiksen è arrivata a disputare la fase finale dell'Europeo di categoria vincendo il Gruppo 3 delle qualificazioni. I danesi, capaci di racimolare 23 punti (uno in più rispetto alla Polonia) grazie al loro 3-4-3, hanno scelto di privarsi di elementi del calibro del difensore, classe '96, Andreas Christensen del Chelsea - vincitore dell'ultima edizione dell'Europa League - e dell'attaccante, classe '97, Kasper Dolberg dell'Ajax, entrambi eleggibili anagraficamente ma, da tempo, nel giro della Nazionale maggiore.

IL CALENDARIO - I danesi, inseriti in seconda fascia in occasione del sorteggio della fase finale, sono capitati nel raggruppamento B insieme ai pari categoria dell'Austria, della Germania e della Serbia. La formazione di Frederiksen, che affronterà la Croazia in amichevole mercoledì 12 giugno, disputerà le prime due giornate della fase a gironi presso lo Stadio Friuli di Udine prima di trasferirsi, per la terza ed ultima giornata, presso lo Stadio "Nereo Rocco" di Trieste.

1ª Giornata (Lunedì 17 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Germania U21 vs Danimarca U21, Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine

2ª Giornata (Giovedì 20 Giugno 2019)

Ore 18:30 - Danimarca U21 vs Austria U21, Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine

3ª Giornata (Domenica 30 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Danimarca U21 vs Serbia U21, Stadio "Nereo Rocco" di Trieste

I CONVOCATI - Il selezionatore danese, classe '70, Niels Frederiksen, che siede sulla panchina della Danimarca Under 21 dal marzo 2015, ha reso noto l'elenco dei 23 convocati per la fase finale dell'Europeo nella giornata di venerdì 7 giugno:

Portieri: Iversen (Leicester), Snorre Olsen (Lyngby), Jensen P. (Nordsjaelland)

Difensori: Andersen (Sampdoria), Kristensen (Ajax), Maehle (Genk), Nelsson (Nordsjaelland), Pedersen (Nordsjaelland), Poulsen (Borussia Monchengladbach), Rasmussen (Empoli), Sorensen (Jahn Regensburg)

Centrocampisti: Abildgaard Nielsen (Aalborg), Billing (Huddersfield Town), Bruun Larsen (Borussia Dortmund), Dreyer (Brighton & Hove Albion), Duelund (Dinamo Kiev), Jensen M. (Celta Vigo), Kofoed Andersen (Nordsjaelland), Skov (Copenhagen), Stage (Aarhus)

Attaccanti: Ingvartsen (Genk), Older Wind (Copenhagen), Skov Olsen (Nordsjaelland)

LE STELLE - Il talento più cristallino a disposizione di Frederiksen è, senza ombra di dubbio, l'attaccante, classe '96, Robert Skov del Copenhagen, il quale, in stagione, si è reso protagonista di 48 presenze, 32 reti e 10 assist. I danesi, inoltre, possono contare sul talento del difensore laterale destro, classe '97, Rasmus Kristensen dell'Ajax oltreché su due protagonisti della nostra Serie A: il difensore, classe '96, Joachim Andersen della Sampdoria - recentemente accostato agli inglesi dell'Arsenal - ed il difensore, classe '97, Jacob Rasmussen dell'Empoli. A questi nominativi aggiungiamo quello dell'attaccante, classe '98, Jacob Bruun Larsen del Borussia Dortmund - autore di 30 presenze, 3 reti e 3 assist in stagione - e quello del portiere, classe '97, Daniel Iversen del Leicester Under 23 oltre a sottolineare la presenza in lista di ben cinque calciatori sotto età (tutti classe '99): Magnus Kofoed Andersen ed Andreas Skov Olsen del Nordsjaelland, Oskar Snorre Olsen del Lyngby, Andreas Poulsen del Borussia Monchengladbach e Jonas Wind del Copenhagen.

LE AMBIZIONI - La Danimarca, che non ha mai vinto un Europeo Under 21, ha come obiettivo quello di provare a staccare un biglietto per le prossime Olimpiadi. Per farlo, il tecnico Niels Frederiksen dovrebbe affidarsi al collaudatissimo 3-4-3 con Iversen in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Andersen, Nelsson e Rasmussen. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Kristensen, Mathias Jensen, Kofoed Andersen e Pedersen. In attacco, il tridente composto da Skov, Ingvartsen e Dreyer.