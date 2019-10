Eurorivali - Atalanta, City ok senza centrali. Shakhtar fa 11 su 11

Il Manchester City risolve la pratica Crystal Palace in due minuti in una partita giocata senza difensori centrali di ruolo. Infortunati Walker, Otamendi e Laporte, per l'occasione Guardiola ha dovuto arretrare Rodri e Fernandinho. Panchina per Aguero, Gabriel Jesus non lo ha fatto rimpiangere. E il pari del Liverpool contro lo United permette ai citizens di accorciare il divario: vetta lontana 6 punti. Non ha questi problemi lo Shakhtar, saldo al comando e che prosegue il suo percorso netto nel campionato ucraino: 11 partite, 11 vittorie, differenza reti +30, vantaggio sulla seconda di 10 punti. Contro il Kolos Kovalivka i "minatori" giocano a tennis, Junior Moraes ne fa due e allunga nella classifica marcatori (11 gol in altrettante partite giocate). Bene la Dinamo Zagabria, che si è riappropriata del primo posto in classifica: complice il pari dell'Hajduk Spalato la squadra di Bjelica compie il sorpasso, calando il poker a Nova Gorica.

Crystal Palace-Manchester City 0-2 - 39' Gabriel Jesus, 41' David Silva

Shakhtar-Kolos Kovalika 6-0 - 5' e 61' Junior Moraes, 26' Konoplyanka, 32' Dodo, 43' e 45' Taison

Gorica-Dinamo Zagabria 2-4 - 25', 49' e 61' Orsic (D), 27' Kadzior (D), 55' Lovric (G), 77' Suk (G)