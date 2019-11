© foto di Imago/Image Sport

Vincono tutte le eurorivali dell'Atalanta: il Manchester City, prossimo avversario, soffre contro la peggior difesa del campionato. Ci si aspettava una goleada, arriva invece una vittoria in rimonta, perfezionata a quattro minuti dalla fine. Vince facile lo Shakhtar che ha un bottino di 12 vittorie e un pareggio in 13 partite. E un +10 sulla Dinamo Kiev seconda in classifica. Basta e avanza il successo di misura alla Dinamo Zagabria, che allunga sull'Hajduk. Ora il vantaggio è di 4 punti.

Manchester City-Southampton 2-1 - 13' Ward-Prowse, 70' Aguero, 86' Walker

Karpaty-Shakhtar 0-3 - 10' Boryachuk, 58' Kovalenko, 65' Mateus

Dinamo Zagabria-Inter Zapresic 1-0 - 48' Gvardirol