Everton, il tecnico Silva: "Kean non è pronto per essere titolare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tempi duri per Moise Kean all'Everton. L'ex attaccante classe 2000 della Juventus, passato in questa sessione di mercato al club di Liverpool, sta infatti faticando a trovare spazio in squadra. Solo mezz'ora, con pochi spunti, nel match perso dai "Toffes" contro l'Aston Villa (0-2), con il tecnico Marco Silva che giustifica così il suo mancato impiego da titolare in conferenza stampa: "Kean è un bravo giocatore ma ha bisogno di tempo per giocare nel modo in cui noi gli chiediamo ed essere pronto, per ora non lo è. Sarà titolare solo quando mi dimostrerà di essere migliore dei miei altri calciatori".