Eysseric: "Potevo lasciare la Fiorentina per il Nantes già in estate"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa di presentazione di Valentin Eysseric, centrocampista francese che a gennaio s'è trasferito dalla Fiorentina al Nantes in prestito con diritto di riscatto: "Ho avuto la possibilità di venire qua venuto in prestito già la scorsa estate, ma ho fatto una buona preparazione con la Fiorentina, quindi sono rimasto. Avrei voluto giocare più partite a Firenze, ma oggi sono qui e ho intenzione di dimostrare tutto ciò che posso fare. Ho lavorato bene fisicamente dal mio arrivo al club. Penso che sarò pronto al 100% entro una settimana. Purtroppo la mia ultima partita completa con la Fiorentina è stata contro il Napoli alla terza giornata, poi sono sceso in campo solo per degli spezzoni".