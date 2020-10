Faggiano: "Al Genoa anche per vivere il derby con la Sampdoria"

"Non posso nascondere di essere teso ed emozionato". Così Daniele Faggiano, ds del Genoa, alla vigilia del suo primo derby della Lanterna. "Non nascondo, me compreso, che siamo qui, io e i nuovi giocatori, proprio anche per questa partita che ha un fascino tutto suo e lo ha a livello mondiale. Mi spiace solo che si debba giocare senza pubblico. Ma posso assicurare che anche i nuovi giocatori, così come nel mio caso, sanno benissimo cosa sia e cosa significhi questa gara".

Faggiano parla così del momento difficile legato al Coronavirus

"Non voglio guardare al passato e non voglio piangermi addosso. L'unica cosa che posso fare è guardare avanti e vorrei dire che dobbiamo essere positivi ma non sarebbe la parola giusta in questo momento. Dobbiamo essere attivi e cercare di guardare avanti sotto una prospettiva diversa. Il derby è una di quelle partite che si caricano da sole anche se mancheranno l'affetto dei tifosi e il tifo della Gradinata. Non solo però quello durante i novanta minuti. Mancano soprattutto l'affetto e il sostegno quotidiano, quello all'allenamento, per strada quando i tifosi incontrano i giocatori e li caricano. Sarebbe di grande aiuto per noi e per i giocatori". Lo riporta Tuttosport.