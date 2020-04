Falcao: "Sogno di vedere Neymar alla Roma. Se la A si ferma giusto non assegnare il titolo"

Paulo Roberto Falcao non è stato un giocatore come gli altri, né per il Brasile né per la Roma e il 10 agosto ricorreranno i 40 anni da quando sbarcò in giallorosso: "Mi aspettavo un calore diverso rispetto al Brasile - racconta alla Gazzetta dello Sport - ma quando arrivai c'era un fiume di gente ad aspettarmi". Poi sul titolo che potrebbe essere assegnato alla Juve in caso di interruzione del campionato: "Non so se sarebbe giusto, la Lazio è a un solo punto. In Premier invece sarebbe giusto al Liverpool visto il larghissimo vantaggio". Poi su un giocatore da consigliare alla Roma ci va giù pesante: "Mi piacerebbe vedere Neymar in giallorosso, proprio dove ho trionfato io, ma so che è impossibile...".