Falsini su Asprilla: "Scala lo zittiva e Pastorello disse: 'Se lui è felice, fa felici anche noi'"

Lunga chiacchierata serale tra Gianluca Falsini e l'account Instagram di ParmaLive.com, che ha ospitato l'ex laterale crociato in una diretta. Questo un aneddoto di Falsini del compagno Faustino Asprilla: "Una volta mi ha fatto morir dal ridere. Era novembre, facevamo allenamento al parco della Cittadella, dovevamo essere pronti alle 9 per iniziare alle 10. Erano tipo le 9.50, ci stavamo preparando per cominciare, e a un certo punto si vede spuntare dalla nebbia Asprilla con le maniche corte e gli occhiali da sole. Tutti ci siamo messi a ridere, Scala lo guarda, guarda l'orologio e gli dice che è in ritardo e che non era professionale. E lui ha fatto un sorrisone e gli ha detto: "Mister, la noche, la noche...". E sono scoppiati tutti a ridere"

E ancora: "Una volta eravamo ad Amsterdam per una partita di Coppa delle Coppe. Eravamo a tavola, tutti zitti e concentrati, arriva lui e inizia a cantare. Scala inizia a girarsi verso il massaggiatore, Bozzetti, e gli dice di andargli a dire di stare zitto che deconcentrava gli altri. E Pastorello, il direttore, prende Scala per la mano e gli dice: "Mister, lascialo cantare perché se canta è felice. E se è felice ci fa felici anche a noi".