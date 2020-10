Fassone: "Squadre italiane destinate a passare in mani straniere. Prospettive rosee"

Marco Fassone, consulente di Bain Capital ed ex amministratore delegato del Milan, ha parlato del futuro della Serie A. "Tutte le squadre stanno pensando a quello che sta accadendo nel breve periodo. Sponsor, negoziazione tra televisione e broadcaster, biglietti. Non possiamo aspettarci straordinarie rivoluzioni, bisogna superare l'emergenza. Le prospettive dopo il vaccino, cambiando pagina e ritornando con il calcio con cui siamo cresciuti, siano rosee. C'è grande interesse per i club italiani all'estero, si vede con Roma e Parma. A covid passato dovremo pensare a squadre che diventano di proprietà straniere. Difficilmente le famiglie italiane hanno spalle così larghe come gruppi che detengono United o Liverpool, oppure billionari che sono dietro a City o PSG".