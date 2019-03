Fatturato record e la cassa soffre: Roma, cedere è stato necessario

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

257 milioni di euro. E' il dato dell'ultimo bilancio della Roma, evidenziato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: è il fatturato più alto, con perdite ridotte, ricavi in crescita ma monte stipendi che pesa (è il secondo della A). La cassa soffre e l'unica soluzione è quella messa in atto dalla direzione sportiva: cedere. Alisson e Strootman sono stati salvifici per le casse capitoline.