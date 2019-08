© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Fazio ha parlato ai microfoni di Roma Tv dopo aver firmato il rinnovo di contratto con la Roma: "La società crede in me, è una cosa molto importante. È dal primo giorno che sono arrivato che la Roma mi ha dato quella fiducia che ha bisogno ogni giocatore. È importante avere la fiducia della società, della squadra e di tutte le persone che lavorano qui a Trigoria. È dal primo giorno che sono qui che mi trovo benissimo, questo è già il secondo rinnovo da quando sono qui e sono molto contento. Si sente un'aria diversa a Trigoria, abbiamo una grandissima squadra, un grandissimo allenatore e un grandissimo staff e perciò dobbiamo essere tutti positivi e convinti di fare una buona stagione. La rosa che si sta costruendo in questi mesi di giovani e di giocatori di esperienza è importante. Io che sono un giocatore di esperienza devo trasmettere ai ragazzini che stanno iniziando a giocare con noi la voglia di fare bene e di essere professionisti e di continuare a lavorare per vincere. In questo ritiro abbiamo fatto benissimo sia dal punto di vista dell'organizzazione che da quello della preparazione e questo è un aspetto positivo per iniziare la stagione: allenarsi al massimo per raggiungere l'obiettivo e spingere tutto l'anno. Io come tutti i miei compagni siamo in una buona forma fisica".