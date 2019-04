Felipe fa felice Semplici. SPAL-Genoa è 1-0 al termine del primo tempo

Primo tempo intenso e combattuto, quello andato in scena fra SPAL e Genoa, che per il momento vede gli uomini di Semplici avanti 1-0 grazie alla rete di testa di Felipe.

Parte fortissimo il Genoa, spinto da una situazione di classifica non proprio tranquillissima. E nei primi 15 minuti gli uomini di Prandelli confezionano almeno 3 potenziali palle gol: prima con Kouame su lancio di Criscito, poi con Mazzitelli che calcia fuori dal limite. Quindi ancora l'ex Cittadella protagonista con una traversa colpita dopo un perfetto lancio di 70 metri di Gunter.

Dopo 15/20 minuti a tutta, il Genoa diminuisce l'intensità, complice anche un equilibrio ritrovato da parte della SPAL, e la partita vive una fase di stallo. Con gli uomini di Semplici che si rendono pericolosi soprattutto con Floccari dopo una grande discesa di Fares sulla sinistra.

I padroni di casa col passare dei minuti acquisiscono sempre più coraggio e al 36esimo ecco la rete del vantaggio firmata da Felipe: angolo battuto da Lazzari, Vicari corregge la traiettoria sul primo palo, nel mezzo svetta l'italobrasiliano che di testa batte il numero 1 genoano Radu, portando il risultato sull'1-0.

Il primo tempo, dopo un minuto di recupero, si conclude con una bella conclusione dalla distanza di Fares controllata con qualche affanno da Radu.