Felipe Martins attacca Ibrahimovic: "Felice che tu non sia più in MLS"

"Al Milan faccio da presidente, allenatore e giocatore". Le parole di Zlatan Ibrahimovic fanno il giro del mondo e trova una loro eco anche negli Stati Uniti. Via Twitter, Felipe Martins, ex centrocampista del Padova oggi al DC United, commenta così le parole di Ibra: "Felice che tu non sia più in MLS".