© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista rilasciata al quotidiano 'La Repubblica' da Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus che ha presentato la sfida di questa sera tra i bianconeri e l'Ajax, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Sei giorni fa, all'Amsterdam Arena, la partita si concluse 1-1: "Bisogna fare attenzione, perché si muovono benissimo e possiedono grande qualità tecnica. Destano simpatia, come tutti i giovani, ma la Juventus è più forte. Allegri ha giocatori con una cinquantina di presenze in Champions, mentre l'Ajax è una squadra di fortissimi ragazzini. L'esperienza, in certe sfide, è quasi tutto. La mia Juve fu l'ultima ad alzare la Coppa dei Campioni, è proprio ora di passare il testimone a un'altra Juventus".