Ufficiale Chiarella prolunga l'accordo con il Catania. Nuova scadenza fissata al 2027

In attesa che prendano il via i playoff, dove arriverà come vincente della Coppa Italia Serie C, il Catania comunica di aver definito il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con il calciatore Marco Chiarella, esterno offensivo classe 2002 approdato in rossazzurro lo scorso anno in Serie D, e confermato poi per questa stagione in terza serie. Con il club siciliano, Chiarella ha finora collezionato 48 presenze, impreziosite da 6 reti e 5 assist.

Come fanno sapere i canali ufficiali del club, il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella ha così commentato il rinnovo: "All’inizio di questa stagione abbiamo predisposto un programma specifico per giungere alla migliore e più continua espressione atletica di un talento evidente in cui crediamo moltissimo: è stato un lavoro faticoso ma Marco, con grande intelligenza, professionalità e disponibilità, ha sfruttato l’occasione ed è ancora più forte. Ha tutto quel che serve per affermarsi definitivamente e con il Catania”.

Queste, invece, le parole del giocatore: "Questo è un club forte, prestigioso e destinato a un grande futuro, perciò sono particolarmente orgoglioso di questo attestato di stima e fiducia, voglio esprimere profonda gratitudine al Presidente, al Vice Presidente e a tutta la famiglia Catania per l’opportunità. Indossare questa maglia è davvero un privilegio e una fortuna”.