FIFA FAQ, dal limite di 3 squadre ai tempi del tesseramento: tutte le novità previste

La FIFA ha pubblicato le FAQ relative alle tematiche più importanti e stringenti dell'attualità calcistica legate al mercato e al tesseramento dei calciatori. 13 differenti workshop con rappresentanti delle associazioni (MAs), Federazioni, del Forum delle Leghe (WLF) e dell'ECA. Oltre 350 partecipanti e un documento pubblicato oggi per identificare le questioni su regolamenti e legislazione dei tesseramenti e non solo. In seguito allo stop per il COVID-19, FIFA ha ritenuto opportuno pubblicare le frequently asked questions sul mercato. La Federazione specifica inoltre che non è parte in causa nei tesseramenti tra club e dipendenti, in particolare giocatori e tecnici o negli accordi di mercato tra club o giocatore. La FIFA non ha autorità per cambiare termini e condizioni sugli accordi. Per questo le FAQ sono da intendersi come delle linee guida che poi verranno eventualmente fatte rispettare dalle singole Federazioni.

Nuove materie.

Tesseramento e limite di squadre

L’articolo 5, comma 4, del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori (RSTP) prevede che i calciatori possano essere tesserati per massimo 3 club nella stessa stagione e giocare per massimo 2. Date le preoccupazioni di molte Federazioni, la FIFA prevede che i calciatori possano, nel rispetto del limite sul numero massimo di tre tesseramenti, giocare per tre club nella stessa stagione. Limitatamente a: i) per le Federazioni che seguano un calendario su due stagioni, le stagioni 2019/2020 e 2020/2021; ii) le Federazioni che seguano l’anno solare, la stagione 2020.

Primo periodo di tesseramento dopo la fine della stagione corrente.

L’articolo 6 comma 2 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori (RSTP) prevede che il periodo di tesseramento sia compreso tra la fine della stagione precedente e l’inizio della nuova stagione. Per rispettare il principio secondo il quale va data priorità al club precedente, FIFA prevede ora che: i) il primo periodo utile per il tesseramento per la stagione 20/21 possa coincidere con le ultime quattro settimane della stagione 19/20; ii) in queste (eventuali) quattro settimane di sovrapposizione, i trasferimenti tra club sono permessi, ma il giocatore trasferito dovrà aspettare la stagione 20/21 per poter giocare. È permesso anche l’arrivo di un parametro zero, che comunque dovrà aspettare la stagione 20/21 per giocare.

Club che giocano in leghe affiliate a Federcalcio estere

Il caso più emblematico sono i grandi club gallesi (Swansea, Cardiff) o canadesi (Toronto) che giocano in Premier League o in MLS. In totale, sono circa 35 club in giro per il mondo. Normalmente, i tempi delle due federazioni sono allineate, ma potrebbe non essere così data la pandemia e le scelte che ne sono conseguite. La FIFA non può però prevedere eccezioni: se i tempi saranno diversi, i club dovranno seguire quelli della Federcalcio di affiliazione (per es. lo Swansea di quella gallese e non di quella inglese).

Periodo di tesseramento limitato a livello domestico.

Il pericolo è che, se molti calciatori di un club rifiuteranno l’estensione del contratto per due mesi, un club si trovi costretto a giocare con una rosa molto limitata. Per ovviare a questo rischio, molte Federazioni hanno chiesto la possibilità di aprire una breve finestra di mercato, a livello puramente nazionale, già in questa stagione. La FIFA, tuttavia, dopo aver ricordato che raccomanda caldamente di evitare questo tipo di situazioni dando priorità al club precedente, raccomanda ulteriormente che: i) il club possa registrare al campionato tutti i giovani già sotto contratto necessari; ii) le federazioni adeguino le proprie normative per consentire che questo accada (in Italia non ve n’è bisogno).

Squalifiche.

Cosa succede se un calciatore è stato squalificato per sei partite o per un periodo di 12 mesi? Dato il lungo stop, molti hanno sollevato dubbi sulla giustezza di questo tipo di sanzioni. La FIFA non ha potere regolamentare per estendere o accorciare sanzioni emesse a livello disciplinare, né per sospenderle.

Agenti e intermediazioni.

La FIFA raccomanda tutte le parti, ivi compresi gli intermediari, a collaborare per trovare un accordo sui loro rispettivi contratti e compensi. In particolare: i) se un contratto di rappresentanza scade alla data originale di fine della stagione 19/20, la scadenza dovrebbe essere rimandata alla nuova data di fine stagione; ii) se la commissione per l’intermediazione è calcolata sulla base della remunerazione del calciatore, va ricalcata in base a riduzioni o slittamenti degli stipendi; iii) se la commissione è calcolata sulla base del prezzo di trasferimento, questo ammontare va ricalcolato in base a eventuali modifiche o dilazioni di questo prezzo.

Costi giudiziari per dispute davanti agli organi FIFA.

Per tutte le dispute sorte tra il 10 giugno e il 31 dicembre 2020, nessun anticipo dei costi sarà richiesto. Su quelle presentate prima del 10 giugno 2020 e ancora non decise, non sarà necessario versare altri contributi oltre i costi già anticipati.