FIFA The Best, da Deschamps a Tite: i voti degli allenatori

Sono stati resi noti poco fa le preferenze di tutti i votanti per la premiazione del FIFA "The Best". A votare sono stati i capitani, i ct e un rappresentante dei media di tutti i paesi della Federazione Internazionale. Di seguito i voti degli allenatori più rappresentativi:

EDOARDO REJA (Albania)

1° posto: Mohamed Salah

2° posto: Lionel Messi

3° posto: Frenkie de Jong

LIONEL SCALONI (Argentina)

1° posto: Lionel Messi

2° posto: Kylian Mbappé

3° posto: Sadio Mané

ROBERTO MARTINEZ (Belgio)

1° posto: Eden Hazard

2° posto: Frenkie de Jong

3° posto: Lionel Messi

TITE (Brasile)

1° posto: Virgil van Dijk

2° posto: Lionel Messi

3° posto: Sadio Mané

MARCELLO LIPPI (Cina)

1° posto: Cristiano Ronaldo

2° posto: Eden Hazard

3° posto: Sadio Mané

ZLATKO DALIC (Croazia)

1° posto: Mohamed Salah

2° posto: Cristiano Ronaldo

3° posto: Eden Hazard

GARETH SOUTHGATE (Inghilterra)

1° posto: Lionel Messi

2° posto: Cristiano Ronaldo

3° posto: Virgil van Dijk

DIDIER DESCHAMPS (Francia)

1° posto: Kylian Mbappé

2° posto: Cristiano Ronaldo

3° posto: Lionel Messi



JOACHIM LOW (Germania)

1° posto: Eden Hazard

2° posto: Kylian Mbappé

3° posto: Sadio Mané

MARCO ROSSI (Ungheria)

1° posto: Frenkie de Jong

2° posto: Kylian Mbappé

3° posto: Virgil van Dijk

ROBERTO MANCINI (Italia)

1° posto: Cristiano Ronaldo

2° posto: Lionel Messi

3° posto: Sadio Mané.

RONALD KOEMAN (Olanda)

1° posto: Virgil van Dijk

2° posto: Lionel Messi

3° posto: Frenkie de Jong

FERNANDO SANTOS (Portogallo)

1° posto: Cristiano Ronaldo

2° posto: Frenkie de Jong

3° posto: Matthijs de Ligt

ROBERT MORENO (Spagna)

1° posto: Lionel Messi

2° posto: Eden Hazard

3° posto: Frenkie de Jong

VLADIMIR PETKOVIC (Svizzera)

1° posto: Cristiano Ronaldo

2° posto: Virgil van Dijk

3° posto: Lionel Messi

ANDRIY SHEVCHENKO (Ucraina)

1° posto: Mohamed Salah

2° posto: Cristiano Ronaldo

3° posto: Lionel Messi

OSCAR WASHINGTON TABAREZ (Uruguay)

1° posto: Virgil van Dijk

2° posto: Sadio Mané

3° posto: Matthijs de Ligt

RYAN GIGGS (Galles)

1° posto: Cristiano Ronaldo

2° posto: Lionel Messi

3° posto: Virgil van Dijk