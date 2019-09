FIFA The Best, da Dzeko a Lewandowski: le scelte dei big

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono stati resi noti poco fa le preferenze di tutti i votanti per la premiazione del FIFA "The Best". A votare sono stati i capitani, i ct e un rappresentante dei media di tutti i paesi della Federazione Internazionale. Di seguito i voti dei capitani più rappresentativi:

DANI ALVES

1° posto: Lionel Messi

2° posto: Sadio Mané

3° posto: Virgil van Dijk

LIONEL MESSI

1° posto: Sadio Mané

2° posto: Cristiano Ronaldo

3° posto: Frenkie de Jong

EDEN HAZARD

1° posto: Sadio Mané

2° posto: Virgil van Dijk

3° posto: Lionel Messi

EDIN DZEKO

1° posto: Lionel Messi

2° posto: Cristiano Ronaldo

3° posto: Virgil van Dijk

RADAMEL FALCAO

1° posto: Cristiano Ronaldo

2° posto: Lionel Messi

3° posto: Virgil van Dijk

HARRY KANE

1° posto: Lionel Messi

2° posto: Virgil van Dijk

3° posto: Cristiano Ronaldo

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG

1° posto: Cristiano Ronaldo

2° posto: Eden Hazard

3° posto: Lionel Messi

GIORGIO CHIELLINI

1° posto: Cristiano Ronaldo

2° posto: Frenke de Jong

3° posto: Mohamed Salah

VIRGIL VAN DIJK

1° posto: Lionel Messi

2° posto: Mohamed Salah

3° posto: Sadio Mané

ROBERT LEWANDOWSKI

1° posto: Virgil van Dijk

2° posto: Sadio Mané

3° posto: Frankie de Jong

CRISTIANO RONALDO

1° posto: Matthijs de Ligt

2° posto: Frenkie de Jong

3° posto: Kylian Mbappé

ALEKSANDAR KOLAROV

1° posto: Lionel Messi

2° posto: Cristiano Ronaldo

3° posto: Eden Hazard

MAREK HAMSIK

1° posto: Mohamed Salah

2° posto: Lionel Messi

3° posto: Virgil van Dijk

SERGIO RAMOS

1° posto: Eden Hazard

2° posto: Cristiano Ronaldo

3° posto: Mohamed Salah