Continua il momento delle premiazioni, al Teatro alla Scala di Milano, con i prestigiosi FIFA Football Award. Arriva la FIFPro XI maschile: dopo il miglior undici mondiale femminile, ecco i migliori undici giocatori dell'ultima stagione, votati direttamente dai propri colleghi. Il FIFPro, ricordiamo, è infatti, il sindacato che rappresenta a livello planetario i calciatori. A essere selezionati sono: Alisson; Ramos, De Ligt, Van Dijk, Marcelo; Modric, De Jong; Mbappé, Messi, Hazard; Cristiano Ronaldo (unico assente questa sera). Da segnalare che l'immagine del campione portoghese della Juventus è passata sullo schermo, ma di fatto lo speaker non ne ha fatto il nome.

Clicca qui per seguire il live della premiazione del FIFA The Best!

🚨 @FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the Men’s #World11 of 2019! 🚨

— FIFPRO (@FIFPro) September 23, 2019