FIFA The Best Men's Player, i 10 candidati: presenti Ronaldo e De Ligt

La FIFA ha diramato i dieci candidati come migliori calciatori al premio Fifa The Best. Presenti due bianconeri, ovvero Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt. In lista altri due olandesi, ovvero Van Dijk e e Frenkie De Jong: a completare le nomination Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mane, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Mohamed Salah.