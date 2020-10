FIGC, Beretta: "Mai parlato di playoff in Consiglio Federale, vogliamo proseguire così"

vedi letture

Mario Beretta, allenatore e consigliere FIGC in quota AIAC, è intervenuto su alcune questioni ai microfoni di Radio Sportiva: "E' sempre un dispiacere vedere le partite senza spettatori, ma l'importante è che il calcio vada avanti seguendo i protocolli. Un'altra chiusura sarebbe un danno incalcolabile. Playoff? E' un'ipotesi in caso di ulteriore criticità, ma fino ad adesso non ne abbiamo mai parlato in Consiglio Federale. Ci auguriamo che il campionato possa proseguire senza dover cambiare nulla in corsa. Bolla? Il basket è un altro tipo di sport e di impegno rispetto al calcio. Dobbiamo ragionare sulle nostre abitudine ed esigenze. Non possiamo pensare di fare come fanno gli altri. Allargamento rose? Con un numero di contagi elevato saranno necessarie rose più ampie. Per fortuna i nostri allenatori sono molto preparati su varie soluzioni. La scuola italiana prepara al meglio".