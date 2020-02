vedi letture

FIGC, Gravina: "Chiusura impianti sportivi? Si rischia il blocco del sistema"

Parlando in conferenza stampa dopo il consiglio federale di oggi, il presidente Gabriele Gravina ha parlato anche dell'ipotesi di chiudere gli impianti sportivi: "Il rischio non è tanto il rinvio di una partita, ma tutto il blocco del sistema che porta i ragazzi ad allenarsi tutti i giorni. In tal senso stiamo aspettando una risposta dal Governo. Per il momento quello che emerge è una disposizione della sospensione delle manifestazioni sportive in alcune aree dell'Italia. Abbiamo dovuto diversificare le manifestazioni da quelle aperte al pubblico e non. Se ci sarà un peggioramento della situazione ci atterremo alle disposizioni del nostro Governo. Si naviga a vista ma con un po' più di serenità. Dobbiamo tutti insieme collaborare per ottenere i migliori risultati".