FIGC, Gravina: "Eravamo al top, ora siamo il quinto campionato d'Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenendo ai microfoni di gazzetta.it dal forum organizzato da Italpress, il numero della FIGC Gabriele Gravina parla del valore del calcio italiano: "Bisogna arrivare a un equilibrio tra efficienza ed equità, capire che il mondo dilettantistico è vitale per il sistema calcio. La Lega di A è la più importante, ma se non intuisce, come è già avvenuto altrove, che il rapporto di collaborazione dalla LND a salire è fondamentale, noi perderemo ancora terreno: eravamo al top nelle big-five, oggi siamo quinti, siamo dietro alla Spagna e alla Francia. La Premier è arrivata ai 5 miliardi di sterline. Il rapporto con loro è di 1 a 5, ma loro hanno una visione di sistema che a noi manca, serve il coinvolgimento di tutte le componenti, un interscambio con principi di equità assolutamente indispensabili".