© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Sky Sport della visita dell’Italia a Venezia per portare solidarietà alla città in un momento difficile: “Venezia è una città ferita, ma forte e ha dimostrato grande carattere e capacità di rialzarsi. Siamo qui per dare un messaggio di affetto e testimonianza alla città, ai suoi cittadini e a tutti coloro che si stanno adoperando per riportare questa tragica situazione alla normalità. Quando abbiamo detto ai giocatori di questa ipotesi tutti hanno raccolto con grande entusiasmo questa scelta. Stiamo lavorando però per realizzare un progetto concreto per questa città e nei prossimi mesi ci saranno novità. - continua Gravina – Questa è un’Italia che sta ritrovando l’entusiasmo, lo stare assieme e il rappresentare un’intera nazione. È un progetto straordinario quello che stiamo realizzando con Mancini”.