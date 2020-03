FIGC, Gravina: "Vogliamo terminare la stagione, ma senza compromettere quella successiva"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Adnkronos per analizzare il momento e il lavoro in merito alla ripresa dei campionati: "Stiamo lavorando su più fronti, la nostra priorità è quella di completare la competizione sportiva della stagione '19-'20, ma dobbiamo stare attenti a non compromettere quella successiva".

Il numero uno della Federazione ha spiegato anche che c'è un contatto costante con gli altri organi competenti: "Siamo in stretto contatto con la Uefa e con la Fifa, per quanto riguarda le rispettive competenze, e crediamo molto nel supporto che il massimo organismo europeo può in questo momento dare a tutte le Federazioni. Bisogna tener conto che se si dovesse andare oltre il mese di luglio ci sarebbe ancora un altro mese che servirebbe per mettere a punto la macchina organizzativa", ha concluso il presidente Gravina.