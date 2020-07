Finisce l'avventura di Alessandro Florenzi al Valencia: "Mi avete fatto sentire a casa"

Alessandro Florenzi saluta il Valencia. Passato in prestito al club spagnolo a gennaio, il laterale di proprietà della Roma con la fine della Liga ha messo la parola fine sulla sua avventura e tramite 'Instagram' ha salutato il club e la città che l'hanno accolto per questa seconda parte di stagione: "Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, solo grazie!"

Florenzi adesso tornerà alla Roma, ma l'ex capitano resta sul mercato. E adesso, tramite il suo entourage, cercherà una nuova sistemazione.