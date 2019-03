© foto di Luca Bargellini

A poche ore dal fischio d'inizio di Italia-Finlandia arrivano alcune parole di Lukas Hradecky, portiere della nazionale nordeuropea e del Bayer Leverkusen: "Ci siamo allenati bene in vista di questa partita - si legge sul sito ufficiale della Federazione -. Non siamo venuti fin qui per inchinarci all'Italia. Abbiamo alle spalle un anno positivo e questa è senza dubbio la partita migliore per iniziare le qualificazioni a Euro2020. Le pressioni sono tutte sull'Italia che non ha raggiunto l'ultimo Mondiale, subendo uno smacco storico. Noi invece siamo pieni di entusiasmo. Siamo qui per giocare e portare a casa punti importanti"