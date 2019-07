Fiorentina, +25% per il monte ingaggi: passerà da 37 a 50 milioni

Si prospetta un balzo in alto nel monte ingaggi della Fiorentina, scrive stamani La Nazione. E un balzo non da poco: dopo il vertice avvenuto negli Stati Uniti è stato deciso di porre a 50 milioni - lordi - la disponibilità di spesa per gli stipendi della Fiorentina. Il 25% in più, con la possibilità di far diventare non marginale la sponsorizzazione Mediacom sulle maglie viola (si guarda all'esempio del Sassuolo, capace di far entrare 23 milioni grazie alla Mapei). Il monte ingaggi, in ogni caso, è destinato a salire dai 37 milioni attuali.