Fiorentina, a Verona va in scena il ritorno del re

© foto di Federico De Luca

L'importanza che riveste nella Fiorentina il ritorno in campo di un certo Franck Ribery, va ben oltre al mero apporto numerico, o alla lettura dei singoli numeri. Di per sé, infatti, non ci sarebbe ragione poi d'esaltarsi troppo per un bottino di 2 gol e 2 assist in 9 presenze con la maglia viola, ma nel caso del francese la sua presenza, o meno, assume significati di un certo peso. Sì, perché oltre alle reti, ai servizi vincenti per i compagni, è la dote di leadership e il carisma che esercita nei compagni di squadra, ma anche in egual misura il timore che incute negli avversari, a fare tutta la differenza del mondo, quando si discute di Ribery. La certezza di avere un punto d'appoggio che il calcio ad altissimi livelli l'ha masticato, e persino il potersi aggrappare - con lui, chiaro - a sogni di traguardi europei che in ogni caso, per ammissione dei diretti interessati, non costituisce un reale obiettivo in questa stagione della Fiorentina. Con lui, però, tutto appare più possibile, più tangibile. È il re in viola, e il suo popolo si aggrappa a lui. Cominciando proprio da Verona.