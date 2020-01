© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina pensa a Christian Kouame e nelle prossime ore incontrerà il Genoa per cercare di chiudere subito la trattativa. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore potrebbe svolgere le visite mediche già nelle prossime ore, forse addirittura domani, per poi firmare per i viola. Da ricordare il fatto che l'attaccante non potrà essere a disposizione di Iachini in questa stagione, visto che tornerà in campo a giugno dopo la rottura del legamento crociato durante la Coppa d'Africa Under 23 nello scorso dicembre.