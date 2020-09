Fiorentina, al Centro Sportivo si rivede Biraghi: l'ex Inter tra adeguamento del contratto e addio

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, anche il terzino Cristiano Biraghi oggi pomeriggio si è presentato al Centro Sportivo della Fiorentina dopo il prestito all'Inter di questa stagione e la convocazione in Nazionale degli ultimi giorni. Il classe '92 è tornato per la prima volta all'interno della sede gigliata, pronto a lavorare coi vecchi compagni di squadra, anche se il suo futuro rimane ancora in dubbio.

Il suo agente sta trattando da giorni coi viola per un rinnovo con adeguamento del contratto, ma non è ancora da escludere una nuova partenza del giocatore (occhio alla Roma). Riflessioni in corso, Biraghi è a un bivio importante.